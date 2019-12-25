Иван Масленников из Уварова покорил жюри проекта НТВ "Ты супер"

Участник получил "зеленый свет" и вышел в полуфинал четвертого сезона шоу.

14-летний Иван Масленников из Уварова покорил жюри проекта "Ты супер" на телеканале НТВ. Юный участник исполнил песню Сергея Лазарева "Сдавайся" и получил "зеленый свет" в полуфинал четвертого сезона шоу.

Певицу Диану Арбенину покорило не только исполнение композиции, но и поведение певца, когда он снял микрофон со стойки и сделал шаг в сторону жюри. Иван не успел закончить выступление, как получил четыре заветных голоса.

В прошлом сезоне молодой вокалист стал финалистом проекта. После его участия в шоу он начал чаще выступать на концертных площадках родного города и Тамбова. Сам Иван заявил, что принимает участие в четвертом сезоне, чтобы показать, как он вырос и изменился.

Российский международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ "Ты супер" выходит с 2017 года. В нем принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей. Они получили шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.

Ранее мы писали, что попавший в аварию певец Алексей Воробьев перенес инсульт.

Фото: кадр из шоу "Ты супер"