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СКА разгромил "Динамо Мн" в матче КХЛ
Сегодня, 21:52
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СКА разгромил "Динамо Мн" в матче КХЛ

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Три гола подряд забили в самом начале матча.

СКА уверенно обыграл минское "Динамо" в матче 28 января. Встреча в Ледовом дворце закончилась со счетом 5:0 в пользу петербургского клуба. 

Три шайбы в ворота противника забили в течение первых шести минут игры. Лидерами команды стали Алексей Мельничук, Артем Зуб и Владимир Ткачев. 

На данный момент СКА сохраняет четвертое место в турнирной таблице КХЛ. 

Также сегодня стало известно, что старшим тренером петербургской команды назначен Валерий Брагин. Спортсмен начал тренерскую карьеру в 1997-м году. 

Фото: пресс-служба СКА

Теги: ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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