СКА разгромил "Динамо Мн" в матче КХЛ

Три гола подряд забили в самом начале матча.

СКА уверенно обыграл минское "Динамо" в матче 28 января. Встреча в Ледовом дворце закончилась со счетом 5:0 в пользу петербургского клуба.

Три шайбы в ворота противника забили в течение первых шести минут игры. Лидерами команды стали Алексей Мельничук, Артем Зуб и Владимир Ткачев.

На данный момент СКА сохраняет четвертое место в турнирной таблице КХЛ.

Также сегодня стало известно, что старшим тренером петербургской команды назначен Валерий Брагин. Спортсмен начал тренерскую карьеру в 1997-м году.

Фото: пресс-служба СКА