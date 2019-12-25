Итальянский врач заявил о последствиях для трети переболевших COVID

Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти заявил о последствиях для трети переболевших COVID-19. Его слова приводят "РИА Новости".
По его словам, переболевших коронавирусом нужно разделить на две группы — на тех, кто перенёс тяжелые поражение дыхательных органов и были госпитализированы в больницу. Там они прошли серьёзную терапию — иногда даже интубацию.
Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций.
Сильвестро Скотти, генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики
Вторая группа пациентов — те, кто перенесли новую коронавирусную инфекцию довольно легко. Сроки восстановления их здоровья зависят от возраста. Однако основными симптомами у них являются слабость и психологические проблемы.
Скотти отметил, что коронавирус оказывает влияние не только на лёгкие, но и на мозг, почки, печень и сердце.
Ранее врач назвал необходимые лекарства при пандемии.
Фото: pixabay.com
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