Итальянский врач заявил о последствиях для трети переболевших COVID

Коронавирус оказывает влияние не только на лёгкие, но и на мозг, почки, печень и сердце.

Генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти заявил о последствиях для трети переболевших COVID-19. Его слова приводят "РИА Новости".

По его словам, переболевших коронавирусом нужно разделить на две группы — на тех, кто перенёс тяжелые поражение дыхательных органов и были госпитализированы в больницу. Там они прошли серьёзную терапию — иногда даже интубацию.

Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций. Сильвестро Скотти, генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики

Вторая группа пациентов — те, кто перенесли новую коронавирусную инфекцию довольно легко. Сроки восстановления их здоровья зависят от возраста. Однако основными симптомами у них являются слабость и психологические проблемы.

Скотти отметил, что коронавирус оказывает влияние не только на лёгкие, но и на мозг, почки, печень и сердце.

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