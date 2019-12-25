Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить санкции против РФ

Джанлука Феррара заметил, что от ограничений страдает сама Европа.

Итальянский сенатор призвал Евросоюз отменить антироссийские санкции. Об этом заявил член комитета сената по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара. Он выступил в рамках совместного заседания профильного комитета Совета Федерации и комиссии Италии, проведенной в рамках видеоконференции. Чиновник заметил, что Рим продолжает призывать Брюссель к отмене ограничений против РФ.

Россия является для нас очень важной страной в торгово-экономическом плане, которая притягивала всегда наши компании, которые работают на российском рынке. Мы продолжаем призывать ЕС к отмене санкций, которые незаслуженным образом наказывают малые и средние итальянские предприятия, являющиеся основой экономики Италии Джанлука Феррара, итальянский политик

Ранее глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани заявлял о том, что санкции против Москвы стали огромным ударом по самой Европе. Из-за них работу потеряли около 250 тысяч человек. Италия теряет из-за введенных ограничений по 3 млрд евро ежегодно.

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