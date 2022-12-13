Гости "Пятёрочки" могут получить ножи итальянского бренда за 99 рублей

Гости "Пятёрочки" могут получить ножи итальянского бренда Pininfarina всего от 99 рублей. Акция пройдёт во всех магазинах, в том числе в магазинах Санкт-Петербурга, с 14 марта по 29 мая 2023 года. Приобрести ножи можно при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб.

Коллекция Pininfarina состоит из шести ножей: для чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Также отдельно по полной стоимости можно приобрести подставку для удобного хранения. Чтобы купить нож со скидкой достаточно совершать покупки с картой лояльности и накапливать электронные наклейки. За каждые 200 рублей в чеке гостю будет автоматически начисляться одна наклейка. За 40 наклеек гость магазина сможет приобрести нож со скидкой от 65%, а за 80 наклеек – с максимальной скидкой, по цене всего от 99 рублей в зависимости от типа ножа. Приобрести наборы возможно также за их полную стоимость: от 1 699 до 2 999 рублей.

Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения – на сайте nozhi.5ka.ru.

Фото: торговая сеть Пятёрочка