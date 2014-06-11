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Италия вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе
Сегодня, 10:37
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Италия вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе

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Показатель товарооборота в прошлом году составил 8,4 млрд долларов.

Италия вошла в тройку торговых партнеров РФ в Европе по итогам 2024 года. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные национальных статслужб и заявления официальных лиц европейских стран.

По информации источника, Италия забралась в топ-3 впервые с 2015 года. Показатель товарооборота составил 8,4 млрд долларов. Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд стала Белоруссия. С Минском товарооборот вырос до 57,6 млрд долларов. На втором месте расположилась Германия с показателем 9,5 млрд.

Ранее в Госдуме назвали компании, которые готовы вернуться в Россию.

Фото: pxhere.com

Теги: европа, италия, россия, торговое партнерство
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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