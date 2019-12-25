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Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада
Сегодня, 13:50
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lesjasap

Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада

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В 1946 году Италия стала республикой.

Италия отмечает Праздник Республики без традиционного парада. Соответствующее решение местные власти приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Жители страны собрались на церемонию, которая прошла у Алтаря Отечества, расположенного в центре Рима. В торжествах участвовало высшее руководство государства. 

Утром 2 июня президент Италии Серджо Маттарелла в сопровождении премьер-министра Джузеппе Конте возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. В делегации участвовали главы палат парламента  Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико, руководитель Конституционного суда Марта Картабия. Все чиновники соблюдали социальную дистанцию и использовали медицинские маски.

Напомним, что итальянцы отмечают национальный праздник 2 июня в честь событий 1946 года. В этот день в рамках референдума о форме государственного правления большинство жителей поддержало республику и выступило за ликвидацию монархии. Предыдущий режим посчитали запятнанным сотрудничеством с  Муссолини.

Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию.

Теги: италия, праздник республики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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