В Италии футбольный судья спалился в любви к "Роме": его выдал пост в Twitter

В Италии разгорается очередной футбольный скандал.

В историю противостояния римских клубов "Рома" и "Лацио" вписана новая страница. На этот раз болельщики "Лацио" заподозрили известного арбитра Пьеро Джакомелли в любви к враждебному для них клубу. Они нашли в Twitter старый пост человека с похожим именем. Пользователь "Джек О`Мелли" в свое время разместил фото судьи на фоне Франческо Тотти, пробивающего пенальти. Речь идет о коллаже, но фанаты "Лацио" решили, что так Джакомелли выразил свою любовь к "Роме" и их легендарному капитану.

Поводом для такого интернет-расследования стало спорное судейство Пьеро Джакомелли в матче "Лацио" против "Торино". Римляне проиграли со счетом 1:3, при этом рефери удалил лидера команды Чиро Иммобиле, а также не назначил очевидный пенальти в первом тайме.

Федерация футбола Италии уже открыла расследование в отношении своего судьи. Дело в том, что, если кто-либо докажет, что фото с Франческо Тотти разместил сам арбитр, то его могут крупно оштрафовать. Футбольным судьям в Италии запрещено как-либо ассоциировать себя с популярными клубами в социальных сетях.

Фото: Twitter