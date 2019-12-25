Историк Соколов выступит на судебном заседании с последним словом

Дело рассматривает Октябрьский районный суд, но в здании горсуда.

В Санкт-Петербургском городском суде началось очередной заседание по делу историка Олега Соколова. Сегодня, 14 декабря, состоятся прения сторон, а подсудимый выступит с последним словом. Трансляцию с заседания можно посмотреть на Судебном портале.

Сторона защиты и сторона обвинения закончили представлять свои доказательства. На прошлом заседании Соколов заранее попросил не перебивать его во время последнего слова. По его словам, речь займет около 15-20 минут

Напомним, бывший преподаватель СПбГУ историк Олег Соколов обвиняется в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Свою вину от не отрицает, однако утверждает, что убийства не планировал. На прошлом заседании адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева объявила о том, что мужчина набирал набережную реки Мойки в Интернет-картах до убийства девушки. Позднее он скинул в реку останки тела.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга