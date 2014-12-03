Князь Александр Невский реально оценил возможности, ведь на тот момент численность русского войска в разы была меньше.

Военный историк Клим Жуков объяснил, почему Александр Невский заключил союз с Ордой. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает издание "Аргументы и факты".

У историков есть несколько предположений, однако самое спорное из них – князь Александр Невский являлся приемным сыном хана Батыя и побратимом Сартака. Историк Клим Жуков считает, что нет реальных оснований так думать. Но эксперт все-таки нашел объяснение, почему Невский предпочел союз с монголами, а не борьбу с захватчиками.

Жуков отмечает, что на тот момент угроза со стороны Орды была достаточно серьезной, особенно после разгрома русских княжеств, после 30-х годов XIII века. Современные историки-академик Греков, Егоров, Кульпин и Чернышевский считали, что численность татаро-монгольского войска составляла порядка 40-65 тыс. человек. Князь Александр Невский реально оценил возможности, ведь на тот момент численность русского войска в разы была меньше. По мнению историка, именно этот факт подтолкнул Невского на союз с Ордой.

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