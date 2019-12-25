Историческое здание на Обводном продают за 121 млн рублей

Объект хотят продать в рамках приватизации имущества.

Трехэтажное нежилое здание и земельный участок под ним в районе станции метро "Обводный канал" в Петербурге выставлены на торги.

В рамках приватизации хотят продать участок между Воронежской улицей, улицей Тюшина и улицей Печатника Григорьева и само здание – объект культурного наследия "Дом И. В. Кожевникова (Товарищества мануфактур В. И. Кожевникова)", которое в советское время использовалось под Дом культуры фабрики "Большевичка". Сейчас состояние здания – неудовлетворительное. Начальная цена – 121,2 млн рублей, шаг на повышение – 1,2 млн. Торги запланированы на 9 июля.

Вид разрешенного использования – просвещение и образование.

Фото: Российский аукционный дом