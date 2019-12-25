Автором документа выступил Дмитрий Козак.

Источник в Кремле подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственного эксперта. Тот сообщил агентству, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил партнерам из Парижа, Берлина и Киева документ, направленный на переговорный процесс в рамках "нормандской четверки".

Россия письмом отразила проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и дипломатов стран "нормандского формата". Автор документа уверен, что стороны не добились практических результатов после "изнурительных" обсуждений из-за ненадлежащей организации переговорного процесса.

Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников. текст письма

Эксперт предложил странам не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить собственные предложения по решению ситуации Дмитрию Козаку.

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Фото: Piter.tv