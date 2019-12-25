Петербургские исследователи отправились в подводную экспедицию

Она посвящена поиску кораблей, погибших в годы ВОВ.

Петербургские исследователи отправились на поиски кораблей Черноморского флота "Харьков", "Беспощадный" и "Способный". Об этом сообщает "РИА Новости".

Эскадренные миноносцы уничтожила в 1943 году немецкая авиация во время боя.

Свой путь подводно-поисковая экспедиция начала из Адлера на судне "Балтийский исследователь". С помощью современных подводных аппаратов водолазы погрузятся на глубину почти 2000 метров на расстоянии 160 километров от порта Новороссийск. Исследователи должны прибыть к району работ до конца суток.

Будет проведена детальная съемка объектов и сформированы их 3D-модели. После завершения исследования на корпусах погибших кораблей установят мемориальные таблички.

Ранее мы сообщили, что неизвестный водолаз похитил монеты зайчика у Петропавловской крепости.

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