Испорченный кижуч отправили из порта Петербурга обратно в Чили

Рыба, заказанная московской фирмой, была в ужасном состоянии.

В Большом порту Петербурга 16 января приостановили ввоз 22-тонного груза кижуча, тихоокеанской рыбы. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по городу и Ленобласти.

Замороженная рыба путешествовала из Чили к московской фирме, продающей морепродукты, однако до заказчика не доехала. Инспекторы Россельхознадзора в ходе контроля учуяли сильный запах гари от рыбы. Коробки, груженные кижучем, оказались обгоревшими, а рыба в них – подпорченной. Правила транспортировки продукции явно были нарушены. Подгоревшая рыба отправилась обратно в Чили.

Чилийская продукция не приживается в Петербурге: ранее в город не пустили почти 20 тонн лосося.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора