Фигуристку из Петербурга дисквалифицировали на два года за прием допинга

В тест-пробе спортсменки был обнаружен торасемид.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на два года дисквалифицировал фигуристку из Петербурга Александру Кошевую. Спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте федерации.

В тест-пробе Кошевой, которую взяли после Всемирной зимней Универсиады в марте 2019 года, обнаружили торасемид. Этот препарат входит в список запрещенных.

В пояснительной записке фигуристка заявила, что приняла самостоятельное решение о приеме торасемида. Перед этим она не проконсультировалась со спортивным врачом и поэтому не знала, что препарат входит в число запрещенных диуретиков.

Фигуристка не сможет принимать участие в российских и международных соревнованиях до 6 марта 2021 года.

Ранее мы писали, что петербургские фехтовальщики взяли золото на первенстве России.

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