В Выборгском районе Петербурга 15 апреля испытают теплосети

Температура теплоносителя достигнет 95 градусов.

В "ТЭК СПб" предупредили о проведении испытаний в Выборгском районе 15 апреля. Предприятие проверит трубопроводы от котельных на Большом Сампсониевском пр., 75 и 72/3.

Температуру теплоносителя в сетях повысят до 95 градусов.

Всего в этом году "ТЭК" проведет 53 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. Это позволит выявить возможные технологические нарушения и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Отопление в Петербурге отключат тогда, когда средняя температура воздуха будет составлять +8 градусов.

Фото: Piter.tv