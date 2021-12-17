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В Выборгском районе Петербурга 15 апреля испытают теплосети
Сегодня, 16:06
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В Выборгском районе Петербурга 15 апреля испытают теплосети

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Температура теплоносителя достигнет 95 градусов.

В "ТЭК СПб" предупредили о проведении испытаний в Выборгском районе 15 апреля. Предприятие проверит трубопроводы от котельных на Большом Сампсониевском пр., 75 и 72/3.

Температуру теплоносителя в сетях повысят до 95 градусов.

Всего в этом году "ТЭК" проведет 53 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. Это позволит выявить возможные технологические нарушения и подготовиться к следующему отопительному сезону. 

Отопление в Петербурге отключат тогда, когда средняя температура воздуха будет составлять +8 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: испытания теплосетей, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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