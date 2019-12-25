К акции протеста присоединятся около 150 тысяч человек по всей стране.

Испанские медики начали забастовку в разгар пандемии коронавируса. Ожидается, что акции будут проводится каждый последний вторник месяца до тех пор, пока власти страны не отреагируют на требования представителей отрасли. Текущая забастовка считается первой за последние 25 лет на национальном уровне. Организатором мероприятия стала Государственная конфедерация медицинских профсоюзов.

Нехватка финансирования и серьезные недочеты в планировании и управлении подрывают качество медицинской помощи и ухудшают условия работы и профессиональной подготовки врачей заявление конфедерации медицинских профсоюзов

Медики жалуются на условия труда о отсутствие диалога между органами здравоохранения и организациями, объединяющими специалистов. Врачи выступают против указа правительства о найме медсестер для выполнения работы врачей. Соответствующее постановление было принято около месяца назад.

Единственным решением, которое предлагает государство, является наем медсестер для выполнения работы врачей, экспресс-признание дипломов специалистов, полученных в странах, которые не входят в состав ЕС заявление конфедерации медицинских профсоюзов

По словам экспертов, это приведет к фатальному ухудшению качества медицинского обслуживания. Предположительно, в забастовке могут принять участие около 150 тысяч врачей.

Власти Испании ввели новые ограничения из-за COVID-19.

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