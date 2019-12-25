Оборудование придет в Россию в следующем году.

Испания передаст комплектующие для "русского Хаббла". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков. По словам эксперта, оборудование будет получено для работы на совместной астрофизической обсерватории "Спектр-УФ". Оно позволит делать телескопу фотографии неба в ультрафиолетовом спектре.

Мы ожидаем до июня 2021 года летный образец. Он прибудет в Россию и будет ожидать установки Михаил Сачков, замдиректора Института астрономии РАН

Напомним, что под летным образцом подразумевается приемник излучения для камер поля. "Спектр-УФ" предназначен для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. По своим возможностям от близок к американскому аналогу. Российские ученые намерены с его помощью изучать образование звезд, физические процессы во время формирования ранней Вселенной, эволюцию галактик, атмосферы планет, кометы и черные дыры.

Орбитальный телескоп TESS показал панораму северного неба.

Фото: Pixabay.com