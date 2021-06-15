Испания и Швеция сыграли вничью на чемпионате Европы

Ни одна из команд не смогла забить гол.

Испания и Швеция сыграли вничью в матче группового этапа на чемпионате Европы. Встреча между командами состоялась в Севилье. Более активными действиями в рамках игры отметились спортсмены, находящиеся под руководством Луиса Энрике. Они произвели 17 попыток забить гол в ворота соперников. Шведы всего четыре раза атаковали ворота испанских футболистов. Счет встречи - 0:0.

Также 14 июня в рамках группы E Словакия смогла обыграть команду Польши. Итоговый счет матча 2:1. После первого тура группового этапа чемпионата Европы спортсмены из Словакии возглавили свой квартет.

В рамках группы D 14 июня также состоялась игра между Чехией и Шотландией. Голом с центра поля отметился нападающий чехов Патрик Шик. Он отличился дублем за матч, обеспечив своему клубу преимущество. Игра завершилась с результатом 2:0. Футболиста выбрали лучшим игроком встречи.

Напомним, что турнир Евро-2020 продлится до 11 июля. Действующим чемпионом на данный момент остается команда из Португалии.

Кот-оракул Ахилл впервые допустил ошибку в прогнозе на матч.

Видео: Youtube/TSN