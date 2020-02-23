Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT.

Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний. Об этом сообщает портал TNW2020.

Алгоритм глубинного изучения (АГУ) разработали специалисты из американского института MIT. В своей работе алгоритм обучили анализу структур более 2 500 молекул и давать оценку их антибактериальных свойств.

В дальнейшем программа осуществила поиск из 100 млн молекул, представленных в научной библиотеке. Ей удалось синтезировать вещество, которое в наибольшей степени может бороться с бактериями, вызывающими тяжёлые инфекции.