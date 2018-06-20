Исчезнувшая дочь режиссера "Улиц разбитых фонарей" вернулась домой

Дочь режиссера Виктора Бутурлина Анастасия вернулась домой. Об этом девушка написала на своей странице "ВКонтакте".
Анастасия не стала уточнять, где она была и чем занималась. Она лишь написала, что вернулась домой, и с ней все хорошо.
Ранее появилась информация, что 5 октября 24-летняя петербурженка ушла на встречу с друзьями и не вернулась. Ее отец – известный режиссер Виктор Бутурлин – обратился в полицию. Он заявил, что дочь не выходит на связь, а ее мобильник отключен.
Виктор Бутурлин является режиссером таких сериалов, как "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". В 2004 году получил звание Заслуженного деятеля искусства.
Фото: ВКонтакте / Анастасия Бутурлина
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