Исаакиевский собор за прошлый год заработал 890 млн рублей

Городской музей-памятник "Исаакиевский собор" за 2017 год заработал 890,8 миллиона рублей. Итоги прошлого года подвело руководство музея.

Музей Исаакиевский собор за прошлый год смог заработать 890,3 миллиона рублей. При этом за 2016 год городской музей-памятник собрал 864,8 миллиона рублей. За 2017 год Исаакий потратил 737,5 миллиона рублей. Из них 206,3 миллиона были направлены на реставрацию.

Исаакиевский собор и Спас на Крови посетили более 3,8 миллиона человек (в 2016 году это число было меньше на 4 тысячи). На церковные службы в двух храмах пришли 37,5 тысяч человек (в прошлом году было 31,6 тысячи).

Всего же за 2017 год в Исаакиевском соборе провели 638 служб (в 2016 году их было 640). В Спасе на Крови прошло 184 богослужения. Почти на сто больше, чем в 2016 году. Тогда было 85 служб. Рост связан с тем, что кроме утренних богослужений в храме появились вечерние.