Исаакиевский собор за прошлый год заработал 890 млн рублей

Музей Исаакиевский собор за прошлый год смог заработать 890,3 миллиона рублей. При этом за 2016 год городской музей-памятник собрал 864,8 миллиона рублей. За 2017 год Исаакий потратил 737,5 миллиона рублей. Из них 206,3 миллиона были направлены на реставрацию.
Исаакиевский собор и Спас на Крови посетили более 3,8 миллиона человек (в 2016 году это число было меньше на 4 тысячи). На церковные службы в двух храмах пришли 37,5 тысяч человек (в прошлом году было 31,6 тысячи).
Всего же за 2017 год в Исаакиевском соборе провели 638 служб (в 2016 году их было 640). В Спасе на Крови прошло 184 богослужения. Почти на сто больше, чем в 2016 году. Тогда было 85 служб. Рост связан с тем, что кроме утренних богослужений в храме появились вечерние.