Иркутянка пыталась забросить мусор на балкон соседке и упала с 9го этажа

В сети появилось фото и видео с места происшествия.

Накануне вечером, 8 ноября, во дворе одного из домов по улице Мухиной в Иркутске произошло смертельное происшествие. Следственное Управление Следственного Комитета России по Иркутской области по данному факту назначило доследственную проверку.

Как удалось выяснить, 34-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с соседкой, которая жила выше этажом. Чтобы "насолить" ей, женщина вышла на балкон 9ого этажа и стала пытаться забросить пустые бутылки на балкон 10ого этажа. Выпившая женщина не удержалась и выпала с балкона на асфальт. От полученных травм она скончалась на месте. Очевидцы сообщили, что выпавшую женщину разорвало на части.

Один из очевидцев снял видео, когда вышел на улицу и увидел упавшую женщину.

Видео: ВК, Инцидент Иркутск

Фото: ВК, ДТП 38 RUS