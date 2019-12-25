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Иркутские бизнесмены поставили перед зданием областного правительства виселицу
Сегодня, 8:48
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matveyvn

Иркутские бизнесмены поставили перед зданием областного правительства виселицу

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Предприниматели отреагировали на коронавирусные ограничения.

Иркутские бизнесмены поставили перед зданием областного правительства виселицу с манекеном внутри. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Таким образом предприниматели отреагировали на коронавирусные ограничения, введённые в регионе.

При этом накануне губернатор Иркутской области провёл совещание "о необходимости введения отсрочки по арендным платежам для малого и среднего бизнеса". В регионе с середины октября после 23:00 не работают кафе и другие заведения общественного питания. ТЦ, кинотеатры и школы работают. Сам Кобзев 18 декабря заявил, что вводить локдаун в регионе не планируется.

Ранее мы писали, что власти Москвы не видят предпосылок вводить локдаун.

Фото: "Инцидент Иркутск"

Теги: бизнес, иркутская область, коронавирусные ограничения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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