В Иране пригрозили США "вторым Вьетнамом"

Заявление сделали во время похорон убитого Генерала Сулеймани.

Тегеран пригрозил США "вторым Вьетнамом" за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

По его мнению, убив Сулеймани, Соединенные Штаты совершили большую глупость. Погибшего он назвал "ключевым элементом" ирано-российского альянса.

Генерал был убит в ночь на 3 января. Вместе с ним погибли еще десять человек. Трамп назвал погибшего военнослужащего "террористом номер один в мире". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани.