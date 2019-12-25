В Выборгском, Калининском и Московском районах инвесторы построят детсад, школу и котельную

Также в Выборгском районе появится двухэтажное здание для оказания бытовых услуг.

Правительство Санкт-Петербурга согласовало предоставление участков в аренду инвесторам в Выборгском, Калининском и Московском районах. Там появятся детский сад, начальная школа, котельная и здание для оказания бытовых услуг. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В Калининском районе на улице Академика Константинова ООО "Специализированный застройщик "Озерный край" построит трехэтажный детсад на 280 мест. На строительство отводится 27 месяцев после заключения договора аренды. По завершении строительства дошкольное учреждение перейдёт в городскую собственность.

Также город предоставит в аренду земельный участок в Московском районе на Пулковском шоссе для возведения начальной школы на 200 мест. ООО "РСТИ-Нова (специализированный застройщик)" должен построить учреждение за 22 месяца. Образовательное учреждение также будет безвозмездно передано в собственность Санкт‑Петербурга.

Помимо этого, согласовано предоставление в аренду ООО "Теплоэнерго" земельного участка на Ленинградской улице в Выборгском районе. Инвестор планирует построить котельную на 15 МВт с пристроенным складом запаса топлива.

А на Северном проспекте (Выборгский район) ООО "Аэромак" планирует возвести двухэтажное здание для оказания бытовых услуг. В бытовом комплексе будут размещены: приемный пункт прачечной и химчистки, ремонт радиоэлектронной аппаратуры, ателье. Также инвестор передаст часть помещений площадью 330 м2 СПб ГБУ "Подростково-молодежный центр "Мир" для организации досуговой деятельности молодежи.

Фото: Piter.tv