На деньги частных инвесторов в Петербурге за 2-17 год построили 25 социальных объектов

За 2017 год в Петербурге частные инвесторы помогли построить 25 объектов: садиков, школ и других. В 2018 году планируют ввести в эксплуатацию 24 таких объекта.

Правительство Северной столицы рассказало, что за 2017 год в городе за счет частных инвесторов в эксплуатацию сдали 25 социальных объектов. Всего за прошлый год построили 18 детских садов, две школы построили и три реконструировали, также появились по одному кабинету семейного врача и пункту охраны. Больше всего повезло Примосркому району – там сдали шесть объектов.

Всего по итогам года город смог привлечь около 8,5 миллиарда рублей на развитие социальной инфраструктуры. Компания ЛСР закончили строить пять объектов, а "Главстрой" и "Форум" - по два каждая. "Северный город" построили два детских сада, Setl City – три.

Предполагается, что в 2018 году в эксплуатацию введут 24 объекта социальной инфраструктуры. Их планируемая стоимость – 9,5 миллиарда рублей.