Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края

Олег Кожемяко призвал приморцев подписываться на резервные аккаунты.

Социальная сеть Instagram заблокировала официальный аккаунт правительства Приморского края. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кожемяко. Чиновник пояснил, что в заблокированном аккаунте власти выкладывали информацию о жизни субъекта РФ, а также проводили прямые эфиры.

Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала страницу…О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов. Олег Кожемяко, глава Приморья

Эксперт призвал сограждан подписаться на резервный аккаунт в социальной сети для того, чтобы не потерять контакт с местными властями и оставаться в курсе последних региональных событий. Аналогичные страницы действуют в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.

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Фото и видео: Telegram/Кожемяко | официально