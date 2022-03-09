  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:03
79
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Instagram заблокировал аккаунт правительства Приморского края

0 0

Олег Кожемяко призвал приморцев подписываться на резервные аккаунты.

Социальная сеть Instagram заблокировала официальный аккаунт правительства Приморского края. Об этом в собственном Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кожемяко. Чиновник пояснил, что в заблокированном аккаунте власти выкладывали информацию о жизни субъекта РФ, а также проводили прямые эфиры.

Друзья, час назад администрация соцсети Instagram заблокировала страницу…О причинах нам не сообщили. Мы направили запрос и ожидаем обратной связи от техподдержки в течение 24 часов.

Олег Кожемяко, глава Приморья

Эксперт призвал сограждан подписаться на резервный аккаунт в социальной сети для того, чтобы не потерять контакт с местными властями и оставаться в курсе последних региональных событий. Аналогичные страницы действуют в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также Telegram.

Кожемяко: полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине.

Фото и видео: Telegram/Кожемяко | официально

Теги: instagram, олег кожемяко, приморье, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии