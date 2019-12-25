Инспекторов ДПС осудили за взятку в Гатчинском районе

В среду, 10 июня, стало известно, что городской суд Гатчины вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших инспекторов ДПС, которые обвинялись в получении взятки.
Осенью 2019 года в Коммунаре лейтенант и прапорщик полиции остановили машину: водитель был без водительского удостоверения. Инспекторы договорились о взятке в размере 15 тысяч рублей. Посредником в передаче денег был знакомый.
По факту преступления возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие))
Инспекторы выплатят штраф 1480000 и 990000 рублей. Кроме того, им 3 года нельзя будет работать в правоохранительных органах.
Ранее мы писали, что начальника базы Минобороны в Ломоносове и его подельника задержали за миллионную взятку.
Фото: Piter.TV
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