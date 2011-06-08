Ректор Педиатрического университета: "Иностранных студентов, которые не могут вернуться, поддерживаем"

Ректор отметил, что студентам оказывается поддержка, в том числе через МИД.

В петербургском педиатрическом медицинском университете проходят обучение более 1100 иностранных студентов из 40 стран. Как рассказал "Петербургскому дневнику" ректор университета, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Иванов, из-за санкций 32 студента не могут вернуться в учебное заведение.

В основном это студенты из Европы, часть из Прибалтики, Швеции, Польши, вот они как раз не могут приехать. Дмитрий Иванов, ректор

Ректор отметил, что студентам оказывается поддержка, в том числе через МИД. Некоторые должны вернуться в конце апреля. При этом для них сейчас занятия идут в дистанционном формате.

Фото: ВКонтакте / Педиатрический университет | СПбГПМУ