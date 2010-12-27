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Пьяный белорус "заминировал" автомобиль у школы на Тимуровской улице
Сегодня, 9:33
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lesjasap
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Пьяный белорус "заминировал" автомобиль у школы на Тимуровской улице

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В Калининском районе иностранец решил проверить оперативность представителей закона, поэтому дал им две минуты на "разминирование" бомбы.

Белорус “заминировал” здание рядом с петербургской школой. Об этом сообщили представители правоохранительных органов по Петербургу. Телефонный террорист был задержан накануне вечером. 

На пульт дежурного экстренной службы поступил звонок. Мужчина рассказал, что в припаркованной машине около 119 школы по Тимуровской улице находится взрывное устройство. Неизвестный добавил, что на спасение жизней людей у оперативников остается всего две минуты. Представители закона установили личность анонима. Им оказался 48-летний иностранец из Белоруссии, который проживает на территории Северной столицы России. На момент вызова полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника. 
 

Теги: калинский район , минирование , происшествия спб , телефонный террорист , тимуровская улица , школа
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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