Пьяный белорус "заминировал" автомобиль у школы на Тимуровской улице

В Калининском районе иностранец решил проверить оперативность представителей закона, поэтому дал им две минуты на "разминирование" бомбы.

Белорус “заминировал” здание рядом с петербургской школой. Об этом сообщили представители правоохранительных органов по Петербургу. Телефонный террорист был задержан накануне вечером.

На пульт дежурного экстренной службы поступил звонок. Мужчина рассказал, что в припаркованной машине около 119 школы по Тимуровской улице находится взрывное устройство. Неизвестный добавил, что на спасение жизней людей у оперативников остается всего две минуты. Представители закона установили личность анонима. Им оказался 48-летний иностранец из Белоруссии, который проживает на территории Северной столицы России. На момент вызова полиции, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос относительно возбуждения уголовного дела в отношении злоумышленника.

