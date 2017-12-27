Иностранцам отказали в безвизовом транзите через аэропорты России

Иностранцы не смогут пребывать на территории России без соответствующих документов.

Госдума 17 января по причине "усложнившейся международной обстановки" отклонила законопроект, разрешавший безвизовый въезд и безвизовое пребывание в течение 72 часов для отдельных категорий иностранных граждан, которые следуют транзитом в туристических целях через российские международные аэропорты.

Такой законопроект был принят Госдумой в октябре 2013 года, однако потом из-за политической напряженности со странами Запада его приостановили. Окончательно отказать в безвизовом транзите иностранцам решило российское правительство, по мнению которого «угроза международного терроризма» за последние 4 года значительно возросла. В декабре 2017 года кабмин обратился к депутатам с просьбой не поддерживать безвизовый транзит для иностранных путешественников, что в Госдуме, соответственно, поддержали.

Законопроект о транзитном безвизе "утратил свою актуальность", отметил первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Фото: pixabay