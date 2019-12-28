Mercedes влетел в остановку на Миллионной улице

В результате ДТП пострадали две женщины.

Утром 28 декабря в Центральном районе Петербурга произошла страшная авария. Как сообщает 78.ru, у дома №1 на Миллионной улице Mercedes влетел в автобусную остановку. Причины происшествия не установлены.

В результате ДТП пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали с переломом руки и черепно-мозговой травмой, другую – с переломом бедра и двух ног.

На кадрах видно разрушенную остановку и иномарку, которая стоит на тротуаре вместо пешеходов. Повсюду разбросаны куски металла и разбитых стекол. На месте ДТП работают сотрудники ДПС и спасатели. Получил ли какие-то травмы сам водитель, неизвестно.

Ранее мы писали, что сотрудники ГИБДД устроили масштабную проверку на Испытателей.

Видео: 78.ru