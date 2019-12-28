Сотрудники ГИБДД устроили масштабную проверку на Испытателей

Стражи порядка выстроились в длинную шеренгу вдоль дороги.

Вечером 27 декабря сотрудники Госавтоинспекции устроили масштабную проверку в Выборгском районе Петербурга. На видео, которое появилось в социальных сетях, можно увидеть длинную шеренгу в желтых жилетках с жезлами. Стражи порядка образовали коридор вдоль дороги на проспекте Испытателей в сторону Светлановской площади.

Очевидцы рассказали, что сотрудники ГИБДД останавливали одновременно все машины, которые двигались мимо них в среднем ряду. У водителей проверяли документы. При этом машины, которые проезжали в левом ряду, за спинами правоохранителей, похоже, не проверяли.

Автор видео рассказал, что проверив документы, стражи порядка пожелали ему приятной дороги. В правоохранительных органах заявили, что прошлым вечером в Выборгском районе действительно была масштабная проверка. В рейде "Нетрезвый водитель" принимали участие пять экипажей ГИБДД.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Глеб Прудинский