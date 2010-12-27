Инициатива Комитета имущественных отношений вызвала вопросы у бизнеса, горожан и судов

Петербургские предприниматели намерены обжаловать в суде новую законодательную инициативу Комитета имущественных отношений о запрете владельцам нестационарных торговых объектов сдавать павильоны в аренду третьим лицам.

По мнению представителей делового сообщества Северной столицы, решение Смольного запретить субаренду нестационарных торговых объектов в корне противоречит Конституции Российской Федерации, и вступление в силу соответствующих "региональных поправок" в федеральный закон может повлечь за собой судебную ответственность. Инициатором изменений выступил Комитет имущественных отношений, к которому у бизнес-сообщества города давно есть претензии. Так, ведомство обязало победителей аукционов объектов НТО оплачивать право вести свою торговую деятельность за год вперед, что создало дополнительные барьеры для малых предпринимателей.

Для небольших предпринимателей это зачастую является неподъемным уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов

Представители бизнеса уверены: своей новой инициативой КИО еще сильнее "закручивает гайки". В Комитете имущественных отношений свое решение объясняют тем, что бизнесмены часто приобретают городскую недвижимость, а затем самостоятельно организуют ее сдачу по завышенным ценам другим участникам рынка. В таких условиях город сам решил выступить в роли собственника нестационарных торговых объектов. Однако бизнесмены задумываются, чем это обернется для предпринимателей и, самое главное, в конечном счете, для потребителей.

В таком случае будет запрещено пользоваться услугами клининговых агентств, так как в этой ситуации другой предприниматель будет осуществлять свою хозяйственную деятельность на твоей территории. Нельзя будет установить банковский терминал, кофейный автомат и так далее председатель НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков

Некоторые депутаты Законодательного собрания Петербурга также не согласились с инициативой КИО. 10 апреля на "круглом столе" с участием предпринимателей отнюдь не стеснялись в выражениях во время оглашения своей позиции.

В типовом договоре говорится, что в свой НТО ты не должен допускать чужаков, ведь земельный участок государственный. То есть ты должен исполнять функции полиции. Это маразм, абсурд! депутат ЗакСа Ирина Иванова

Основной аргумент Смольного о завышении стоимости сдачи торговых помещений другим предпринимателям владельцами НТО активно критикуют эксперты. По мнению бизнес-сообщества, обслуживание таких объектов, решение юридических вопросов с городом, оплата электроэнергии – все это, в конечном счете, может обернуться для петербургских властей в разы дороже. Это может повлечь за собой невосполнимые потери для городского бюджета. Только в рамках микро-эксперимента на эти цели будет потрачено не менее 10 миллионов рублей. В скором времени Смольный намерен приобрести 3-5 павильонов для последующей их самостоятельной сдачи.

Стоит отметить, что с прошлого года Комитет имущественных отношений делит свои функции с другим ведомством – Комитетом по контролю за городским имуществом. Многие горожане до сих пор не понимают, чем комитеты отличаются друг от друга. По мнению предпринимателей, сегодня чиновники из двух ведомств (в каждом по-своему) ограничивают бизнесменов в возможностях ведения честной предпринимательской деятельности.

Недовольство сложившейся ситуацией растет не только в торговых кругах, но и среди девелоперов. Многие строительные компании неоднократно жаловались, что КИО завышает цены на аренду земли и затягивает сроки ее передачи в частную собственность. Так, например, агроферма ЗАО "Предпортовый" только через суд смогла добиться права на приватизацию земли, которой и так владела в рамах бессрочного пользования с 1992 года. С аналогичными проблемами столкнулись и ООО "Лахта Плаза": застройщик 2 года добивался права выкупить землю под возведенной недвижимостью, однако в КИО не только затягивали решение вопроса, но и дважды подавали апелляцию на судебные решения в пользу девелопера. Однако 28 марта Арбитражный суд отклонил очередную жалобу комитета и обязал чиновников заключить договор с "Лахта Плаза".

Отметим, что новая законодательная инициатива КИО кажется сегодня настолько неоднозначной, что суды чаще всего выражают солидарность с бизнес-сообществом. В Петербурге возникало не так много ситуаций, которые бы так объединяли против властей граждане, депутатов, предпринимателей, правозащитников и юридические инстанции, как это сделали грядущие поправки в договор о подрядах.

