Инфекционист объяснил скачки в динамике заражения коронавирусом в РФ

Это может свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, считает один из экспертов.

Как рассказал РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов, заболеваемость коронавирусом в России в ближайшее время должна пойти на спад. Специалист считает, что скачки в динамических показателях новых случаев заражения коронавирусом в РФ и могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости COVID-19.

Другой специалист, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что такая динамика указывает на напряженную ситуацию. Выход на плато произойдет не раньше начала июня, считает эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве стало известно о смерти 41 нового пациента с подтвержденным тестом на коронавирус COVID-19. Известно, что у погибших были сопутствующие заболевания.

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