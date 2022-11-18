Индия провела успешный запуск первой частной космической ракеты Vikram-S

Ракета-носитель пролетела в высоту 89 километров.

Индия провела успешный запуск первой собственной частной космической ракеты Vikram-S. Соответствующей информацией поделились местные журналисты со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований. Известно, что запуск ракеты-носителя произведен с территории стартовой площадки, расположенной на острове Шрихарикот. Объект смог достичь максимального апогея в 89 километров, в то время как заявленная цель находилась на расстоянии 80 километров. Напомним, что границей космического пространства считается отметка в 100 километров.

"Миссия "Прарамбх" успешно выполнена. Поздравления Skyroot Aerospace! Поздравляем Индию! сообщение компании в соцсетях

Напомним, что индийская компания-разработчик Skyroot Aerospace сообщала СМИ о том, что запуск запланирован между 12 и 16 ноября, однако даты миссии были сдвинуты из-за неблагоприятных погодных условий. Главный операционный директор компании Наг Бхарат Дака рассказал о том, что ракета Vikram-S представляет из себя одноступенчатую суборбитальную ракету-носитель. Название она получила в честь основателя космической программы государства и известного деятеля науки Викрама Сарабхая.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости