Франция выполняет поставки заказчику в соответствии с контрактом.

Индия получила четыре новых истребителя Rafale французского производства. Об этом рассказали журналисты из местного издания The Times of India со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил. Боевая авиация прибыла в Нью-Дели с французской авиабазы Мериньяк. Днем 21 апреля самолеты провели в воздухе порядка десяти часов и преодолели почти восемь тысяч километров. Борта получили дозаправку в небе над Оманским заливом при помощи самолета ВВС ОАЭ.

Напомним, что в прошлый раз Индия получила три французских истребителя 31 марта. В настоящее время на вооружении ВВС страны находятся 18 самолетов Rafale. Еще в сентябре 2016 года стороны подписали контракт на поставку 36 истребителей. Стоимость соглашения оценивается в 8,8 млрд долларов. Первая партия воздушных средств начала поступать заказчику только в конце июля 2020 года. Все борта будут поставлены к концу 2022 года.

В настоящее время государственная авиастроительная корпорация Индии Hindustan Aeronautics Limited ведет переговоры с французской компанией Dassault Aviation. Местные специалисты надеются получить технологию производства истребителей, чтобы изготавливать их в своей стране.

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