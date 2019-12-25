Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Избежать заражения смогут люди с врождённым сильным иммунитетом.

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков назвал варианты избежать заражения коронавирусом. Также он рассказал о том, как сделать так, чтобы болезнь протекала в лёгкой форме. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По словам Крючкова, избежать заражения смогут люди с врождённым сильным иммунитетом. Если вирус проникнет в организм в довольно небольших дозах, то иммунитет с ним справится. В этом случае человек не заболеет. Отмечается, что при таком сценарии симптомов не появится, однако и иммунитет к COVID-19 не выработается.

Избежать коронавируса, считает Крючков, смогут те люди, которые уже переболели сезонными ОРВИ, так как в их организме сохраняются Т-клетки и антитела, которые успешно противодействуют коронавирусу.

Если же человек заболел новой коронавирусной инфекцией, то болезнь может пройти легко в том случае, если организм в целом силён.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 6 537 новых случаев заражения коронавирусом.