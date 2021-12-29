Иммунитета к коронавирусу уже лишились около 800 тысяч привитых жителей Петербурга

Через 6 месяцев после вакцинации иммунитет начинает ослабевать.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана сказал о том, что иммунитет к коронавирусу на самом деле остался у порядка 2,2 млн человек, а не у 3 млн. Причина в том, что они вакцинировались более полугода назад, и иммунитет уже начал ослабевать.

Цифра 3 миллиона — красивая. Но примерно 800 тысяч человек — это те люди, которые практически его не имеют. Нужно говорить, наверное, что 2,2 млн у нас есть. Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В связи с этим необходимо ревакцинироваться. Запись на ревакцинацию такая же, как и на первичную вакцинацию. Прививку можно сделать любой зарегистрированной вакциной.

Пока что ревакцинировались только около 200 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Лисовец