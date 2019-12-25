Илья Соболев – о "Прожарке", двойниках и выступлении Майкла Джексона на ТНТ

В воскресенье, 20 сентября, в эфире телеканала ТНТ вышло новое музыкально-комедийное шоу "Пой без правил" от Comedy Club Production и продюсеров Гарика Мартиросяна, Андрея Аверина и Зураба Матуа. Ведущим проекта стал Илья Соболев, который на время сменил амплуа самого известного прожарщика России и перевоплотился в роль защитника и помощника звезд.

Шоу называется "Пой без правил". Значит ли это, что нет совсем никаких правил?

Правила есть, конечно. Такое название нужно, чтобы создать дополнительную интригу. Прямо как в КВН (Клубе Веселых и Находчивых). Но у нас никакой не клуб и уж, тем более, здесь нет никаких находчивых, а иногда даже и веселых. Но запустить программу без названия практически невозможно, тогда мы и придумали такое словосочетание, как "Пой без правил".

Какая у вас функция в этом шоу?

Я дирижер всего этого ансамбля, и, чтобы дудочки дудели в одну сторону, я машу своей палочкой.

Если у вас какие-то запреты?

Мне можно все, чем я и занимаюсь. Получается, что правил нет только у меня.

Не боятся ли звезды участвовать в шоу, когда узнают, что в нем ведущий из "Прожарки"?

Наверное, не боятся, тем более что многих из них мы уже прожарили. Да и вообще, прожарка – это добрый, позитивный жанр, поданный в необычной форме. Этим она и хороша, что отличается от других шоу, где присутствуют какие-то оскорбительные шутки. Мы стараемся, чтобы наши гости в "Пой без правил" чувствовали себя так же комфортно, как и на "Прожарке", где всегда гомерически смешно, потому что все шутки по делу.

Не разрываетесь ли вы на части? Наверное, достаточно сложно совмещать работу на YouTube, в Instagram и на ТНТ?

Признаюсь, что у меня есть двойники. Существуют сразу несколько Соболевых: есть я банкетчик, есть я якут, есть я ютюбщик и инстаграмер. Банкетчик ходит на ТНТ, потому что это для меня всегда праздник, а все остальные работают в других направлениях.

Как прошла подготовка к первому съемочному дню?

Гарик сказал: "Я приеду в девять". Мы приехали в восемь, чтобы подготовиться. А он приехал, действительно, в девять, правда, вечера. Все это время мы репетировали, а когда уставшие, потные и в слезах легли на пол, появился Гарик. Он посмотрел на нас и сказал: "Ну ладно, отдыхайте, завтра увидимся".

Думаю, что Гарик, как опытный продюсер, перед запуском шоу написал на бумажке "Пой без правил", открыл форточку и как в студенческие годы крикнул "Халява, приди!". Все случилось. Он получил пятерку.

Главный приз – новогодний концерт на ТНТ. Выступление кого из артистов вы бы хотели посмотреть в эту ночь?

Думаю, что в новогоднюю ночь стало бы большим праздником для всех жителей Земли выступление на ТНТ Майкла Джексона. К сожалению, его уже давно нет. Но если бы через столько времени он все же появился на ТНТ, то рейтинги были бы космические. Так что будем надеяться.

Кого из звезд лично хотели бы увидеть в рамках шоу?

Пусть приходит Киркоров, он сейчас и в Tik Tok, и в "ВКонтакте". Филипп достаточно современный, не отстает от моды, думаю, что ему было бы интересно во всем этом поучаствовать. Правда, у нас все снимается в павильоне, здесь всего-навсего 10-метровые потолки. Возможно, придется переехать в более высокое здание, чтобы Филипп поместился.

Любите ли вы петь?

Я ненавижу петь!

Назовите вашего любимого ведущего телевизионной программы

Я люблю Ваню Урганта, мне кажется, он очень остроумный и приятный человек. Нагиев — классный, Познер, Гарик Мартиросян, как ведущий Comedy Club Паша Воля.

Смотрите "Пой без правил" с 20 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ