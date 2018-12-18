Лидеру группы "Мумий Тролль" Илье Лагутенко исполнился 51 год

Российский рок-музыкант, основатель группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко 16 октября отмечает свой 51-й день рождения. Piter.TV вспоминает детали биографии певца.

Биография Ильи Лагутенко

Лагутенко родился в Москве в семье архитектора Игоря Витальевича Лагутенко и его супруги Елены Борисовны, которая была художником-модельером. Когда Илье было полгода, его отец умер после, казалось бы, несложной операции по удалению аппендицита.

Мать вместе с Ильей вернулась во Владивосток, там она вышла замуж за капитана дальнего плавания, который занимался воспитанием парня, заменив отца. В новой семье у Ильи появилась сестра Мария.

Лагутенко учился в школе с углубленным изучением китайского языка и уже тогда начал проявлять интерес к музыке. Первая группа под его предводительством под названием "Бони Пи" появилась в начальной школе. Также Илья пел в детском хоре и гастролировал с ним по СССР.

По окончании школы Лагутенко поступил в Дальневосточный государственный университет на факультет востоковедения. Практику Илья проходил в Великобритании и Китае.

Ставший знаменитым коллектив молодой человек основал в 1983 году, но первоначально ансамбль назывался "Муми Тролль", в честь персонажей детской сказки финской писательницы Туве Янссон. Позже появилось название "Мумий Тролль".

Творчество Ильи Лагутенко

Первый альбом группы "Новая луна апреля" вышел на кассете в 1985 году. Через несколько лет состоялся релиз "Делай Ю-Ю". Но хотя на этой записи присутствуют песни, которые позднее будут всероссийскими хитами, тогда материал не вызвал у слушателей никакого интереса. Тогда группа распалась и вернулась только через несколько лет.

Первый альбом после возрождения группы назывался "Морская", он сразу произвел фурор. В 1997 году диск был назван самым продаваемым. Композиции "Владивосток 2000", "Утекай", "Девочка" звучали отовсюду. После был выпущен альбом "Икра", высоко оцененный критиками.

В 2001 году "Мумий Тролль" представлял Россию на конкурсе "Евровидение". По итогам голосования российские музыканты заняли 12 место.

Также Илья Лагутенко снялся в четырех фильмах в том числе в "Ночном Дозоре№, а также принял участие в озвучивании обезьяны из мультика "Кунг-фу Панда".

Личная жизнь Ильи Лагутенко

В первый раз Илья Лагутенко женился во Владивостоке на ученом-ихтиологе Елене Тройновской. У пары родился сын Игорь, но в 2003 году Илья и Елена разошлись.

В конце 2007 года певец познакомился с гимнасткой и фотомоделью Анной Жуковой. После женитьбы у них родились две дочери Валентина-Вероника и Летиция. Семья живет в Лос-Анджелесе.

Фото: Instagram/ mumiytroll

Видео: YouTube/Мумий Тролль (Mumiy Troll)