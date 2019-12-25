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Концерт "Мумий Тролль" перенесли в БКЗ "Октябрьский"
Сегодня, 17:42
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Концерт "Мумий Тролль" перенесли в БКЗ "Октябрьский"

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Время концерта зависит от того, какой билет вы приобрели.

Концерт группы "Мумий Тролль" перенесли из "Севкабель Порта" в БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщили организаторы.

Из-за ограничений в один день пройдут сразу два концерта, чтобы допустимую численность зрителей. Концерт состоится 29-го августа в 15:00 и 19:30. 

В 15 часов выступление пройдет для владельцев билетов категории "Входной". Их обменяют на входе на билеты с указанием места. 

Билеты категории "Фан-зона" и VIP будут действительны на концерте в 19.30. В данном случае билеты придут на электронную почту, которая была указана при покупке. 

Изначально концерт должен был пройти 20 июня в "Севкабель Порту", но его отменили за сутки до даты. 

Фото: предоставлено организаторами

Теги: бкз октябрьский, концерт, мумий тролль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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