Концерт "Мумий Тролль" перенесли в БКЗ "Октябрьский"

Время концерта зависит от того, какой билет вы приобрели.

Концерт группы "Мумий Тролль" перенесли из "Севкабель Порта" в БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщили организаторы.

Из-за ограничений в один день пройдут сразу два концерта, чтобы допустимую численность зрителей. Концерт состоится 29-го августа в 15:00 и 19:30.

В 15 часов выступление пройдет для владельцев билетов категории "Входной". Их обменяют на входе на билеты с указанием места.

Билеты категории "Фан-зона" и VIP будут действительны на концерте в 19.30. В данном случае билеты придут на электронную почту, которая была указана при покупке.

Изначально концерт должен был пройти 20 июня в "Севкабель Порту", но его отменили за сутки до даты.

Фото: предоставлено организаторами