Глава Tesla прокомментировал факт признания Егором Крючковым намерения взломать компьютерную сеть компании.

Илон Маск упомянул труд Достоевского в связи с признанием россиянина в кибератаке. Об этом основатель компании электрокаров сообщил в собственном аккаунте в Twitter. Генеральный директор американского производителя Tesla отреагировал на новость о том, что гражданин РФ Егор Крючков признал вину в организации кибератаки, направленной на взлом компьютерной сети компании.

Напомним, что Минюст США заявил, что приговор фигуранту уголовного дела суд объявит на заседании десятого мая. Это постановление Илон Маск прокомментировал по правилам дореформенной орфографии русского языка. В соцсети он оставил пост с фразой, цитируемой название романа Федора Достоевского: "Преступленіе и наказаніе".

Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным.



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