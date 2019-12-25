Ильдар Гилязов взял на контроль ремонт кровли школы №7

Глава районной администрации поставил жесткие сроки сдачи объекта и подчеркнул, что от качества выполняемого ремонта, прежде всего, зависит жизнь и здоровье детей.

9 декабря глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов встретился с подрядчиком, который выбился из графика. Поводом для визита в школу №7 стал вопрос об окончании ремонта кровли здания.

Ильдар Гилязов поручил своему заместителю Дмитрию Самойленко усилить контроль за проведением оставшейся части работ и ежедневно запрашивать у подрядчика дорожную карту. Также глава районной администрации поставил жесткие сроки сдачи социального объекта и подчеркнул, что от качества выполняемого ремонта, прежде всего, зависит жизнь и здоровье детей.

Представитель подрядчика пообещал завершить работы до конца 2020 года.

Надеюсь, что обещание, которое подрядчик дал сегодня, будет выполнено, и в январе нового года школа распахнет свои двери для учеников и учителей. - сказал Ильдар Гилязов.

Напомним, так как в ходе ремонта были обнаружены аварийные элементы, которые невозможно было выявить на этапе проектирования, работы были приостановлены. В проект внесены коррективы. После согласования с областным комитетом и получения разрешения на дальнейший ремонт, он продолжился и близится к завершению.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге появится кванториум.

Фото: администрация МО "Выборгский район"