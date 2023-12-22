Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают на Кубок "Игора Драйв" по беговым лыжам

Всего планируется 4 этапа, по итогам которых определятся победители всего Кубка.

Любители активного зимнего отдыха могут принять участие в лыжных стартах, которые пройдут на главном гоночном треке Автодрома "Игора Драйв" в Приозерском районе 21 января. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Участие во 2-м этапе лыжного Кубка "Игора Драйв"-2024 на шоссейно-кольцевой трасе Автодрома могут принять все желающие от 7 лет. Соревнования пройдут в различных возрастных категориях на дистанциях – 5,2 км, 15,6 км, 31,2 км и специальной дистанции для детей – 2 км. Лыжники смогут пройти дистанции свободным стилем, выбрав наиболее подходящий для себя маршрут.

Все участники получат именные дипломы в электронном виде, красочные фотографии с дистанции и отличное настроение. А победители и призеры – памятные медали.

Всего планируется 4 этапа, по итогам которых определятся победители всего Кубка.

Фото: администрация Ленобласти