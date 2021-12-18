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Иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей на российском телевидении

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Он также отметил, что священники обязательно применяют юмор.

Иеромонах Фотий раскритиковал шоу Comedy Club. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".

По словам иеромонаха, Comedy Club является самой пошлой передачей на телевидении. Он также отметил, что священники обязательно применяют юмор.

Чувство юмора – это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный.

Иеромонах Фотий

Ранее SHAMAN раскрыл историю появления его патриотического хита "Встанем".

Видео: YouTube / Историс - Откройте, Давид!

Теги: comedy club, иеромонах фотий, передача, пошлость
Категории: Лента новостей, Культура,

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