Иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей на российском телевидении

Он также отметил, что священники обязательно применяют юмор.

Иеромонах Фотий раскритиковал шоу Comedy Club. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".

По словам иеромонаха, Comedy Club является самой пошлой передачей на телевидении. Он также отметил, что священники обязательно применяют юмор.

Чувство юмора – это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный. Иеромонах Фотий

Ранее SHAMAN раскрыл историю появления его патриотического хита "Встанем".

Видео: YouTube / Историс - Откройте, Давид!