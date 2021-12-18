Иеромонах Фотий назвал Comedy Club самой пошлой передачей на российском телевидении

Иеромонах Фотий раскритиковал шоу Comedy Club. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Откройте, Давид".
По словам иеромонаха, Comedy Club является самой пошлой передачей на телевидении. Он также отметил, что священники обязательно применяют юмор.
Чувство юмора – это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный.
Иеромонах Фотий
Ранее SHAMAN раскрыл историю появления его патриотического хита "Встанем".
Видео: YouTube / Историс - Откройте, Давид!
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