ИТМО не закрывает, трансформирует свой бизнес-инкубатор

Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев объявил, что бизнес-инкубатора вуза трансформируется в новую структуру.

Бизнес-инкубатор университета ИТМО не закрывается в полной мере. Вместо него появится новая структура, занимающаяся только ускорением развития проектов. Ректор вуза Владимир Васильева сказал .что вуз нацелен на людей, а не на проекты. А последние, по сути, являются одним из инструментов самореализации и достижения целей.

Университет при этом не промышленная корпорация, которая выпускает полностью готовый продукт. Учебное заведение лишь создает условия для развития бизнеса на базе научного потенциала.