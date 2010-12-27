ИТМО не закрывает, трансформирует свой бизнес-инкубатор

Бизнес-инкубатор университета ИТМО не закрывается в полной мере. Вместо него появится новая структура, занимающаяся только ускорением развития проектов. Ректор вуза Владимир Васильева сказал .что вуз нацелен на людей, а не на проекты. А последние, по сути, являются одним из инструментов самореализации и достижения целей.
Университет при этом не промышленная корпорация, которая выпускает полностью готовый продукт. Учебное заведение лишь создает условия для развития бизнеса на базе научного потенциала.
Основной барьер на пути создания стабильного потока качественных инновационных проектов в экосистеме университета – это когда университет берет на себя роль, которую не должен брать, и инвестирует ресурсы неправильно. Этот барьер сидит в голове. Университеты должны заниматься своей миссией, а не замещать инновационную инфраструктуру и промышленный сектор.
Владимир Васильев, ректор ИТМО