IPhone 13 будет поддерживать спутниковую связь

Таким образом можно будет совершать звонки при отсутствии сотовой связи.

В новом смартфоне Apple iPhone 13 появится функция звонков при отсутствии сотовой связи. Об этом сообщает 9to5mac.

Как отметил в записке для инвесторов авторитетный аналитик Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), совершать звонки можно будет посредством спутниковой связи. В этом случае устройство будет соединяться со спутниками, находящимися на низкой околоземной орбите (low-earth-orbit, LEO).

Получается, что пользователи iPhone 13 смогут звонить и писать сообщения даже если смартфон находится вне зоны покрытия сотовой связи. Однако пока неизвестно при каких сценариях можно будет использовать данную особенность смартфона и будет ли она платной или бесплатной.

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