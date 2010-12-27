Hyundai намерен построить завод в Петербурге, который займет 200 га

В Петербурге появится завод Hyundai по производству двигателей.

Корейский автоконцерн Hyundai планирует открыть завод в Петербурге по производству двигателей. Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли в рамках "Российского автомобильного форума – 2018". Также он уточнил, что запуск завода будет реализован в течение трех лет.

Отметим, что компания заявила о планах построить новое производство в России в 2017 году. На данный момент известно, что производства в Северной столице зарезервирован земельный участок площадью 200 га.