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Hyundai намерен построить завод в Петербурге, который займет 200 га
Сегодня, 17:29
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Shdaria
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Hyundai намерен построить завод в Петербурге, который займет 200 га

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В Петербурге появится завод Hyundai по производству двигателей.

Корейский автоконцерн Hyundai планирует открыть завод в Петербурге по производству двигателей. Об этом сообщил генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли в рамках "Российского автомобильного форума – 2018". Также он уточнил, что запуск завода будет реализован в течение трех лет.

Отметим, что компания заявила о планах построить новое производство в России в 2017 году. На данный момент известно, что производства в Северной столице зарезервирован земельный участок площадью 200 га.

 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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